Венгерский астронавт отправится на МКС в 2025 году

Полет венгерского астронавта на МКС должен состояться в начале следующего года. Об этом на полях Генеральной Ассамблеи ООН сообщил ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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«Наш астронавт отправится в полет в начале 2025 года. Мы полетим на МКС, пробудем там для проведения научных экспериментов», — сказал он.

По словам Сийярто, Венгрия прошла через очень серьезную процедуру выбора астронавта.

«Мы отобрали двух человек, первого номера, который должен отправиться в полет, а также резервного, который проходит ту же самую подготовку, что и первый на случай, если понадобится замена», — отметил министр.

В мае специальная комиссия в Венгрии определила главного кандидата на полет на американском пилотируемом корабле на МКС в конце 2024 — начале 2025 года: им стал 32-летний инженер Тибор Капу.

До этого спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-25» совершил посадку с экипажем в степи Казахстана.