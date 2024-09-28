Telegram портировали на KasperskyOS для смартфонов

В рамках Kaspersky Industrial Cybersecurity 2024 директор по исследованиям и разработке компании Антон Иванов сообщил о проработке смартфона на базе KasperskyOS. По его словам, уже создан прототип, на котором успешно внедрены мессенджер Telegram, почта и полноценный офисный пакет. Об этом сообщает РИА Новости.

© Пресс-служба «Лаборатории Касперского»

KasperskyOS – это операционная система, разработанная «Лабораторией Касперского» для обеспечения безопасности в различных устройствах, включая смартфоны, промышленные системы и автомобили. Она предназначена для защиты от киберугроз и обеспечения надежной работы устройств.

Ранее, в сентябре 2023 года, Иванов сообщал о запуске браузера на прототипе смартфона с ОС компании, где уже функционируют звонки, SMS и приложение «МойОфис». Однако сроки появления мобильного устройства с ОС компании на потребительском рынке пока остаются неизвестными.

Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский до этого заявлял, что компания не планирует выпускать собственные смартфоны, предпочитая стратегию Android и намереваясь предоставлять свою ОС производителям смартфонов.