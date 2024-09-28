Samsung анонсировала новые флагманские планшеты. Линейка представлена двумя моделями: 12,4-дюймовой моделью Galaxy Tab S10+ и 14,6-дюймовой – Galaxy Tab S10 Ultra. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Впервые в истории планшеты Tab S оснащены чипсетом MediaTek Dimensity 9300+. Базовая конфигурация памяти для обеих моделей составляет 12/256 ГБ. В случае с хранилищем пользовательских данных есть возможность расширения посредством карты памяти.

Размеры обеих моделей практически не изменились по сравнению с их предшественниками, за исключением того, что они стали немного тоньше и легче, сохранив при этом пыле- и влагозащищенность по стандарту IP68.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra оснащен 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2960 на 1848 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Имеется аккумулятор емкостью 11 200 мАч и стандартной зарядкой Samsung мощностью 45 Вт.

Интересно, что, несмотря на использование одного и того же набора микросхем, оба планшета имеют разные возможности подключения. Так у обеих моделей есть Wi-Fi и 5G, но Tab S10 Ultra поддерживает частоту 5G ниже 6 ГГц и Wi-Fi 7 (be), в то время как 5G-версия Galaxy Tab S10+ поддерживает частоту ниже 6 ГГц и mmWave 5G, но ограничена Wi-Fi 6E (ax).

Оба планшета продаются с установленной ОС Android 14 и включают в себя программное обеспечение с функциями Galaxy AI.

В России Galaxy Tab S10+ оценили в 105 тыс. руб. и выше. Цена Galaxy Tab S10 Ultra начинается от 126 тыс. руб.