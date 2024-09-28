«Касперский» внедрил в свой смартфон на базе KasperskyOS Telegram и почту

«Лаборатория Касперского» занимается проработкой смартфона на базе KasperskyOS, компания уже внедрила в него мессенджер Telegram и почту.

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По словам директора по исследованиям и разработке компании Антона Иванова, на данный момент существует прототип, созданный в рамках исследовательского проекта.

«Лаборатория Касперского» выпустила собственный магазин приложений Appicenter

«Пока идёт его активная проработка. Мы внедрили Telegram, почту, работу с документами — полноценный офисный пакет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в «Лаборатории Касперского» заявили, что в устройствах с Android мог быть новый троян Necro.

Также в Kaspersky отмечали, что Россия уже 2,5 года остаётся самой атакуемой хакерами страной в мире.