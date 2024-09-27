Популярные марки телевизоров уличили в слежке

Это происходит даже при подключении их к компьютерам и консолям в качестве дисплея. Производителям такая схема помогает настроить отображения релевантной рекламы. Обе марки родом из Южной Кореи и популярны в том числе в России.

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Подробности опубликовал научно-популярный журнал NewScientist.

По словам специалиста Калифорнийского университета в Дейвисе, США, Яша Векарии, некоторые телевизоры Samsung делают снимки экрана каждые 500 миллисекунд, а LG — каждые 10 миллисекунд.

Миллисекунда — это одна тысячная доля секунды.

Специалисты подсоединили телевизоры к анализирующему сетевой трафик устройству и выяснили, что они начинают запись, как только к телевизору подключают ТВ-антенну или HDMI-кабель. Но запись не идёт, когда запущены приложения онлайн-кинотеатров.

Авторы исследования рассказали, что слежку можно отключить через настройки. Правда, с каждым случаем придётся разбираться отдельно, так как на разной технике это выглядит по-разному.

Как защититься от слежки через смартфон

В современном мире интересоваться вашей жизнью через гаджеты могут разные категории людей. Например, маркетологи и мошенники.

Что делать, если вы уверены в том, что за вами следят или подслушивают через мобильный или компьютер, рассказали здесь. На вопросы «Секрета фирмы» ответили руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов и специалист Лаборатории компьютерной криминалистики компании F.A.С.С.T. Игорь Михайлов.