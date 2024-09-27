В РАН раскрыли причину «красных приливов» в Азовском море

«Красные приливы» в Азовском море образуются в результате бурного развития токсичных водорослей. Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом дистанционных методов исследований МГИ Сергей Станичный.

Он отметил, что причины «красных приливов» в Азовском море раскрыли ученые Морского гидрофизического института РАН. Данное явление, по словам Станичного, вызвано бурным развитием фикоэритринсодержащих водорослей, которые содержат красный пигмент и имеют цианобактерии, выделяющие токсины.

«С одной стороны, это приводит к тому, что появляется неприятный запах от морской воды: начинают разлагаться цианобактерии. С другой стороны, сами по себе токсины хорошо известны — и известно, что они опасны для человека и могут вызывать последствия от раздражений кожи и вплоть до нервнопаралитических поражений. Также эти токсины опасны для морских обитателей, включая рыбу, и могут становиться еще одной причиной их гибели», — добавил он.

Станичный указал, что «красные приливы» достигают своего пика в летние месяцы, начиная с середины июня и по середину августа, когда вода в Азовском море прогревается до плюс 24 градусов и выше.