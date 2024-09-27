Названы признаки наличия вирусов на смартфоне

Перегрев смартфона может говорить о наличии в нем вирусного программного обеспечения, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина. По ее словам, вредоносное ПО может перегружать процессор, что приводит к резкому нагреванию устройства.

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Эксперт отметила, что о вирусах может свидетельствовать также снижение производительности устройства.

Если ваш телефон внезапно стал работать медленнее, приложение открываются дольше, а сама система «подвисает», это может быть признаком того, что на фоне работает вредоносное ПО, которое потребляет ресурсы устройства, — указала специалист.

Она добавила, вредоносное ПО на смартфоне может проявить себя через странные всплывающие окна и рекламу в приложениях, где раньше не наблюдалось ничего подобного. Неожиданные списания и SMS-сообщения, которые не отправлял пользователь, должны насторожить пользователя.

Стоит отметить и неожиданный расход батареи. Вирусы, работающие в фоновом режиме, могут значительно сократить ее срок службы. Если аккумулятор вашего устройства стал неожиданно быстро разряжаться, это может быть признаком активности вредоносного ПО, — подчеркнула Митрохина.

При наличии сразу нескольких вышеперечисленных признаков необходимо проверить смартфон с использованием антивируса или обратиться к специалисту, подытожила Митрохина.

Ранее замдиректора Института электродвижения МФТИ Даниил Иткис рассказал, что аккумулятор смартфона можно перегреть удаленным сигналом, что спровоцирует пожар. Однако, уточнил эксперт, речь идет о некачественных телефонах, разработчики которых не уделяют внимания проблемам отведения тепла. При этом взрыва даже в случае перегревания достичь невозможно, добавил химик.