Вышел 100-дюймовый телевизор Xiaomi TV Max с QLED-экраном на квантовых точках

Xiaomi представила два новых телевизора Xiaomi TV Max с диагональю 85 и 100 дюймов. Оба телевизора оснащены QLED-экранами на квантовых точках с частотой обновления до 240 Гц.

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Особенности

Xiaomi TV Max 100 2025 и Xiaomi TV Max 85 2025 имеют минималистичный элегантный дизайн, высокое соотношение экрана к корпусу и металлические рамки. Их 4K UHD-дисплеи с разрешением 3840×2160 пикселей поддерживают 94% охвата цветового пространства DCI-P3.

Частота обновления составляет 144 Гц, а с включённой функцией Game Boost – до 240 Гц. Также стоит отметить сверхнизкую задержку в 4 мс, поддержку технологий MEMC, Dolby Vision, HDR10+ и HLG.

Телевизоры оснащены двумя встроенными динамиками мощностью 15 Вт и поддерживают Dolby Atmos и DTS. За производительность обеих моделей отвечает четырёхъядерный процессор Cortex-A73 с графическим процессором Mali-G52, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Устройства работают на базе Google TV со встроенным Chromecast. Также есть Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, несколько портов HDMI, порты USB и Ethernet. Поддерживаются Apple AirPlay и Google Assistant.

Сроки выхода и цена

Телевизоры Xiaomi TV Max Series 2025 будут доступны через официальные каналы Xiaomi и у авторизованных розничных продавцов. Точная дата начала продаж пока неизвестна.

Цена: