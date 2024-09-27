В древнейшем сосуде с вином нашли останки человека

Археологи из Испанского университета Кордовы обнаружили древнее вино, в котором сохранились кремированные кости мужчины. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science (JAS).

Ранее в 2024 году археологи обнаружили странную жидкость, сохранившуюся внутри 2000-летней стеклянной урны андалузского происхождения. Ученые установили, что это самое старое вино из всех известных. Его датировали IV веком нашей эры.

Ученые провели серию химических анализов, чтобы оценить рН жидкости, содержание соли и органических веществ. После проведения ряда исследований они пришли к выводу, что в урне действительно находится красное вино. Исследователи убедились в этом благодаря обнаружению в составе жидкости полифенолов — особых растительных соединений.

Также выяснилось, что в вине находились кремированные мужские останки вместе с золотым кольцом. По мнению ученых, тот факт, что в урне находились именно останки мужчины, доказывает то, что в Древнем Риме женщинам запрещалось пить вино. Оно считалось исключительно мужским напитком. Ученые объяснили, что содержание пепла в урне также отражало гендерное разделение римского общества в погребальных ритуалах.