Автора обзвонов с ИИ-голосом Байдена наказали

Стив Крамер, связанный с «противоречивыми» робозвонками, использующими ИИ-дубликат голоса президента США Джо Байдена, получил штраф в размере 6 миллионов долларов от Федеральной комиссии по связи (FCC) страны.

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Робозвонки, нацеленные на избирателей Нью-Гэмпшира перед президентскими праймериз, призывали избирателей не участвовать в Демократических праймериз, утверждая, что голосование якобы принесет пользу республиканцам.

Сообщение с ИИ-дубликатом голоса гласило: «Голосование в этот вторник только позволяет республиканцам добиться своего желания снова избрать Дональда Трампа.» Эта обманная тактика нарушила закон, который запрещает подмену идентификаторов вызывающего абонента с целью обмана.

FCC может рассмотреть возможность ужесточения регулирования ИИ-инструментов, но пока до этого вряд ли дойдет.