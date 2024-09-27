Телевизоры Samsung и LG заподозрили в слежке за пользователями

Популярные марки телевизоров Samsung и LG могут делать скриншоты экранов, когда потребители подключают их к своим компьютерам. Об этом сообщает издание NewScientist.

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Производители популярных устройств используют эти данные для настройки отображения релевантной рекламы. Некоторые телевизоры Samsung могут делать снимки экрана каждые 500 миллисекунд, LG — 10 миллисекунд.

«Когда пользователь подключает свой ноутбук через HDMI кабель, чтобы просматривать что-либо на большом экране, используя телевизор в качестве дисплея, он не подозревает, что его действия записываются», — рассказали эксперты из Калифорнийского университета в Дэвисе (США).

До этого россияне пожаловались на самопроизвольное выключение телевизоров LG и Samsung. Вероятной причиной назвали массовый брак, а не действия хакеров.