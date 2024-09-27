Ученые выяснили, почему пиво опаснее крепких напитков

Ученые из Оксфордского университета установили, что регулярное злоупотребление пивом может представлять больший риск для здоровья, чем крепкие напитки в умеренных количествах. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

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Один из авторов исследования, эксперт в области наркологии и токсикологии доктор Том Харрингтон рассказал, что многие люди считают пиво «безопасным» напитком. Однако основным фактором риска алкоголизма и его последствий для здоровья является количество потребляемой жидкости. Менее крепкое пиво часто употребляется в гораздо больших количествах, что приводит к большему повреждению печени и почек.

Кроме того, высокое содержание углеводов в пиве приводит к быстрому увеличению веса и развитию метаболических нарушений, таких как диабет.

По словам ученого, исследование показало, что у любителей пива уровень определенных ферментов печени и маркеров воспаления в крови значительно выше, чем у тех, кто употребляет крепкие напитки (например, водку) в умеренных количествах. Психологическая зависимость от пива также развивается быстрее из-за его социальной приемлемости и обманчивого представления о безвредности.