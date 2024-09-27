Экзоскелет парализованного человека вышел из строя

Бывший жокей Майкл Стрейт, парализованный после несчастного случая во время верховой езды в 2009 году, вернул себе подвижность с помощью экзоскелета ReWalk за 100 000 долларов. Однако в начале этого месяца неисправность вывела его из строя. Производитель отказался устранить неполадку, сославшись на возраст устройства.

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История Стрейта вызвала возмущение, подчеркнув последствия отказа производителей от постоянной поддержки или возможности независимого ремонта. Для получения помощи Страйту потребовалось внимание СМИ, но его случай свидетельствует о «необходимости усиления законодательства о праве на ремонт», за что теперь выступили критики действия компании и другие неравнодушные.

Натан Проктор из некоммерческой US PIRG подчеркнул, что люди не должны зависеть от производителей в вопросах базовой починки, особенно устройств, имеющих жизненно важное значение.