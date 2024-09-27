Экзоскелет парализованного человека вышел из строя: производитель не делал ремонт
Бывший жокей Майкл Стрейт, парализованный после несчастного случая во время верховой езды в 2009 году, вернул себе подвижность с помощью экзоскелета ReWalk за 100 000 долларов. Однако в начале этого месяца неисправность вывела его из строя. Производитель отказался устранить неполадку, сославшись на возраст устройства.
История Стрейта вызвала возмущение, подчеркнув последствия отказа производителей от постоянной поддержки или возможности независимого ремонта. Для получения помощи Страйту потребовалось внимание СМИ, но его случай свидетельствует о «необходимости усиления законодательства о праве на ремонт», за что теперь выступили критики действия компании и другие неравнодушные.
Натан Проктор из некоммерческой US PIRG подчеркнул, что люди не должны зависеть от производителей в вопросах базовой починки, особенно устройств, имеющих жизненно важное значение.