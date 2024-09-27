Китай успешно запустил в космос возвращаемый спутник

В пятницу, 27 сентября, Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник «Шицзянь-19», с помощью которого в космосе проведут эксперименты с семенами. Об этом сообщает CCTV.com.

Запуск с космодрома Цзюцюань состоялся в 13:30 по московскому времени. Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» доставила спутник, после чего он успешно вышел на заданную орбиту.

Спутник был создан для экспериментов по космической селекции. На него загрузили семена растений, отобранных провинциями Хайнань, Аньхой и Министерством сельского хозяйства Китая. В рамках экспериментов семена подвергаются воздействию определенных условий - космической радиации, микрогравитации и вакуума - для формирования генетических мутаций.

После возвращения семян на Землю ученые отбирают полезные мутации, которые могут быть использованы для выведения новых сортов растений с высокой урожайностью и устойчивостью.

«Шицзянь-19» также нес полезную нагрузку, на которую подали заявки пять стран, включая Таиланд и Пакистан. О какой именно нагрузке идет речь, не уточняется.