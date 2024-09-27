Изменение климата поставит ленивцев на грань вымирания

Британские и коста-риканские экологи пришли к выводу, что ленивцы окажутся на грани вымирания к концу столетия в результате того, что рост температур в тропических и экваториальных регионах Земли ускорит их метаболизм и повысит энергетические "аппетиты" их организма.

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Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале PeerJ.

"Способность ленивцев приспосабливаться к новым условиям среды сильно ограничена их медленным метаболизмом, а также уникальной для них неспособностью эффективно регулировать температуру тела, что отличает их от других млекопитающих. Проведенные нами наблюдения показали, что ленивцы, что особенно касается их высокогорных популяций, могут не пережить того роста температур, который мы ожидаем увидеть к 2100 году", - заявила исполнительный директор Фонда спасения ленивцев Ребекка Клифф, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Эксперты пришли к такому выводу при наблюдениях за тем, как необычно низкие или высокие температуры окружающей среды влияют на метаболизм нескольких популяций ленивцев (Rebecca Cliffe), проживающих в низинных и высокогорных регионах Коста-Рики на территории "Заповедника ленивцев", природоохранной зоны на юго-востоке страны.

Для получения подобных сведений отловили 12 ленивцев из разных регионов заповедника и посадили их в специальную камеру, где экологи могли отслеживать то, с какой скоростью организм животных расходует кислород. Используя этот прибор, исследователи проследили за переменами в жизнедеятельности и поведении ленивцев при постепенном повышении температуры в диапазоне от 18 до 34 градусов Цельсия.

Эти замеры показали, что рост температуры воздуха до отметки в 23-27 градусов Цельсия и выше приводит тому, что потребление кислорода их телом вырастает примерно на 40%, что говорит о резком ускорении метаболизма в организме ленивцев. Это было характерно и для ленивцев из низин, и для животных из высокогорных регионов Коста-Рики, однако в случае с подопытными из последней группы данный эффект был значительно более выражен и при этом он сохранялся и при очень высоких температурах.

По прогнозам климатологов, температуры на территории тех регионов Центральной и Южной Америки, где проживают ленивцы, вырастут к концу столетия на 2-6 градусов, что приведет к значительному ускорению их метаболизма. Вкупе с рекордно медленной скоростью пищеварения - ленивцы уступают в этом отношении другим млекопитающим в десятки раз, этот фактор спровоцирует резкое сокращение в численности популяций животных уже в конце этого столетия, подытожили исследователи.

О ленивцах

Ленивцы представляют собой средних по размеру млекопитающих, которые проживают в лесах Центральной и Южной Америки. Они отличаются крайне малоподвижным образом жизни - по текущим оценкам ученых, организм этих животных тратит всего 110 килокалорий в день на подержание жизнедеятельности. Наличие подобной способности у этих животных связано с тем, что в тех лесах, где проживают ленивцы, нет достаточных источников пищи для того, чтобы поддерживать более быстрый обмен веществ и активный образ жизни.