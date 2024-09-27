В России могут заблокировать Discord: что об этом известно, есть ли аналоги

Мессенджер Discord может быть официально заблокирован в России в ближайшие дни. Какие последние новости об этом известны, есть ли аналоги у платформы?

Почему РКН хочет заблокировать Discord

По данным издания «Коммерсант», Discord может быть заблокирован из-за нарушения российского законодательства. В адрес Discord Роскомнадзор направил пять новых решений, касающихся его работы в РФ.

«Это следует из данных в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, такие решения могут стать основанием для блокировки ресурса по закону „об информтехнологиях и защите информации“», — говорится в публикации.

Источник из игровой индустрии также рассказал изданию, что в отрасли обсуждается риск замедления мессенджера. По данным ТАСС, с июля 2024 года РКН и МВД внесли в единый реестр запрещенной информации 14 ссылок на страницы платформы Discord.

Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с РЕН ТВ пояснил, что изначально платформа Discord позиционировала себя как инструмент для геймеров, но потом в РФ стали фиксировать случаи использования сервиса для публикации детской порнографии.

«Два года назад в отношении Discord была задействована мера понуждения к исполнению требований закона: российские поисковые системы стали маркировать платформу как нарушителя. Поэтому полная блокировка, о которой сегодня написали некоторые источники, вполне вероятна. Все же допускать ситуацию, когда заядлый нарушитель российского законодательства продолжает спокойно работать на территории нашей страны, — это неправильно», — уточнил он.

При этом директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что информация о блокировки Discord является «недостоверной», поэтому необходимо ждать комментария от РКН.

Напомним, что в июле 2023 года российский суд оштрафовал Discord на 6 млн рублей. Тогда речь шла о неудаленных в течение 24 часов нескольких порнографических видео с участием несовершеннолетних.

Когда были зафиксированы сбои в работе Discord, есть ли аналог сервиса в РФ

18 сентября 2024 года в работе Discord в России произошел массовый сбой. Жалобы стали поступать около 09:00 мск. Большинство пользователей (49%) сообщили о неполадках на сайте Discord, другие (21%) — столкнулись с общим сбоем сервиса. Больше всего информации о неполадках в работе мессенджера поступало из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Вчера, 27 сентября, в российские пользователи вновь массово пожаловались на перебои в работе Discord. Проблемы возникали как в работе приложения, так и в браузерной версии сервиса. При попытке зайти в аккаунт пользователи видели экран обновления. При этом, отмечалось в жалобах, при включенном VPN мессенджер работал стабильно.

По мнению авторов Telegram-канала «Планерка», в настоящее время прямого аналога Discord в России не существует.