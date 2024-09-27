В странах БРИКС создадут единую наукометрическую базу данных

Министры науки, технологий и инноваций стран БРИКС договорились о создании единой наукометрической базы данных.

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Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков журналистам по завершении встречи министров, которая состоялась в Москве.

"Сегодня особое внимание было уделено формированию общих подходов к созданию наукометрических баз данных. Многие коллеги откликнулись на предложение России. И здесь уже определенную часть пути мы прошли, инициатива в целом поддержана, в том числе, она нашла отражение в Московской декларации", - рассказал Фальков.

На следующей встрече министров, которая состоится в Бразилии в 2025 году, как отметил Фальков, "будет создана рабочая группа и проведена большая работа с тем, чтобы такого рода наукометрическая база данных была единая для всех стран".

По итогам встречи подписана Московская декларация и календарь совместных мероприятий на 2024-2025 годы. Подписи под документами поставили главы делегаций РФ, КНР, ОАЭ, Бразилии, Индии, Ирана, Египта, Эфиопии, ЮАР.

Фальков также рассказал, что многие коллеги с благодарностью приняли приглашение на Конгресс молодых ученых, который состоится в ноябре на федеральной территории "Сириус". Там же пройдут форум молодых ученых БРИКС и форум молодых инноваторов БРИКС.