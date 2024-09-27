Раскрыто, что происходит с застрявшими в космосе астронавтами

Бывает, что космическая миссия вместо нескольких дней длится несколько месяцев. Но как это сказывается на здоровье людей?

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Жаклин Макклири, доцент физики Северо-Восточного университета, отмечает, что все эффекты нахождения в космосе можно описать аббревиатурой RIDGE. Она расшифровывается как излучение, изоляция и ограничение, расстояние от Земли, гравитационные поля и враждебная/закрытая среда. Всё это может влиять на человека.

Кроме того, люди в космосе постоянно находятся в условиях микрогравитации. То есть они, по сути, всё время словно падают в лифте.

По словам Макклири, астронавты, которые находятся в космосе даже короткое время, испытывают космическую болезнь. Она имеет такие симптомы, как головокружение, отёк лица, проблемы с пищеварением. Всё потому, что жидкости в их организме постоянно накапливаются и перемещаются.

Исследования показали, что астронавты, которые в космосе несколько месяцев, могут столкнуться с более серьёзными проблемами. Те, кто был в космическом пространстве около года, возвращаются на Землю с изменениями в регуляции генов, микробиоме кишечника, размере артерий, толщине частей глаз (что может влиять на зрение), когнитивных функциях. При этом у них со временем атрофируются мышцы, уменьшается плотность костей из-за отсутствия гравитации.

Кроме того, чувство одиночества и изоляции у людей в космосе может привести к депрессии и тревожности, проблемам со сном, резкому повышению уровня кортизола.