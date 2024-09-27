Космонавт Кононенко рассказал, как чихать в скафандре

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко заявил, что специальное устройство в скафандре помогает космонавту чихнуть, если такое желание у него появляется, передает РИА Новости.

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Кононенко сегодня выступает на послеполетной пресс-конференции. Он решил пошутить, когда отвечал на вопрос о том, как чихать в скафандре.

«Что еще делать - втягивать обратно», - иронично заявил Кононенко.

При этом устройство, помогающее чихнуть в скафандре, называется «вальсальва», отметил командир отряда. Благодаря такой разработке человек, находясь в открытом космосе, может без рук почесать нос или выровнять давление в ушах.

В минувший понедельник спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-25» совершил посадку в степи Казахстана. На «Союзе МС-25» с Международной космической станции (МКС) вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. Он отчалил от станции в 11:37 мск, в 14:06 мск началась работа двигателей на торможение, а в 14:37 мск аппарат вошел в плотные слои атмосферы.