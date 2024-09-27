В России появилась ассоциация геокриологов

Ассоциация геокриологов - специалистов, изучающих и проводящих исследования в зоне вечной мерзлоты, - создана в России.

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Об этом сообщил директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаил Железняк в ходе итогового пленарного заседания Северного форума в Якутске.

"Мы получили свидетельство <…> о создании ассоциации геокриологов. Буквально сегодня получил это разрешение", - сказал Железняк.

Он отметил, что в рамках форума в 2024 году состоялась II Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. В ходе форума открылся офис международного китайско-российско-монгольского центра по изучению холодных регионов Центральной Азии в Якутске на базе Института мерзлотоведения. По его словам, 27 сентября подписано соглашение и подготовлен проект о проведении совместных исследований с Институтом географии и природных ресурсов (КНР).

Впервые конференция по вопросам климата и таяния вечной мерзлоты прошла в Якутске в марте 2023 года.

О форуме

V Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 24 по 27 сентября. Главная тема форума — вопросы обеспечения жизнестойкости регионов Арктики, поиск оптимальных решений и рекомендаций для повышения качества жизни в северных регионах. В этом году принимают участие более 500 экспертов из 10 стран.

Северный форум по устойчивому развитию — постоянно действующая с 2019 года ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Организаторами выступают Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко, Арктический государственный институт культуры и искусств, научно-образовательный центр "Север", Институт мерзлотоведения Сибирского отделения РАН.