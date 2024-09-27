Google отреагировала на заявления о блокировке сервиса в России

Компания Google осведомлена о возникновении у ряда российских пользователей проблем с регистрацией учетных записей. Такой комментарий фирма дала «Известиям» после сообщений о блокировке в РФ.

В Google отметили, что в настоящее время специалисты компании работают над решением этих проблем. Там указали на планы IT-гиганта сохранить бесплатные сервисы доступными в России.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что российские граждане столкнулись с неожиданной проблемой при регистрации в Google. При создании нового аккаунта запрашивается номер телефона пользователя, однако российские система принимать перестала. Подчеркивалось, что после ввода номера мобильного оператора РФ появляется уведомление, что его «нельзя использовать для подтверждения».

Накануне в Минцифры РФ подтвердили, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Ведомство рекомендовало пользователям сервисов Google в России создать резервные копии своих данных.