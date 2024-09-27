Найдено уникальное захоронение воина железного века

Совместная археологическая экспедиция историко-археологического музея-заповедника "Эребуни" и Государственного Эрмитажа обнаружили в Ереване на территории крепости Кармир-Блур уникальное захоронение воина времен раннего железного века.

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Об этом рассказал ТАСС один из руководителей экспедиции, археолог-урартолог Микаэл Бадалян.

"Результаты весьма впечатляющие. В погребении было обнаружено захоронение человека, лежащего на правом боку в скорченном положении. Последний, скорее всего, был воином высокого ранга. Об этом свидетельствует положенный в погребение сопроводительный материал. На погребенном лежал бронзовый пояс сложной конструкции, напоминающий портупею. В районе плеча находилось бронзовое кольцо, которое возможно служило для закрепления деталей одежды или ремня. В погребении были зафиксированы следы дерева и кожи", - сообщил ученый.

Кроме этого, археологи нашли шесть сосудов, в том числе один с носиком-сливом в виде головы птицы, копье, секиру, серповидный нож и браслет, выполненные из бронзы, железный кинжал и бусы из сердолика и пасты. "Следует отметить, что на данный момент в Кармир-Блуре раскопано около 300 гробниц, но ни в одной гробнице не было найдено секиры", - отметил Бадалян.

Ранее сообщалось, что в результате раскопок армяно-российской экспедицией были обнаружены две гробницы. По оценке ученых, эти сооружения - новое явление для Кармир-Блура. Они имеют магический круг, так называемый кромлех. Над гробницами находился панцирь из камней, а сами гробницы имели перекрытия в виде массивных плит из туфа. Следует отметить, что подобные гробницы в Кармир-Блуре обнаружены впервые.

На основании раскопанного материала и археологического контекста гробницу можно ориентировочно датировать XIII-XI веками до н. э.

Кармир-Блур считается одним из важнейших древних памятников не только Армении, но и всего древнего Ближнего Востока. Археологические раскопки на Кармир Блуре начались в 1939 году, а беспрецедентный успех раскопок связан с именем директора Эрмитажа того времени, академика Бориса Пиотровского, руководителя кармир-блурской экспедиции. Нынешние раскопки проводятся в рамках договора, подписанного между Государственным Эрмитажем и историко-археологическим музеем-заповедником "Эребуни" в апреле 2023 года.