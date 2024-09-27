Американская компания получит $75 млн на разработку экологичного цемента

Американская компания Sublime Systems получит 75 миллионов долларов от гигантов строительной индустрии CRH и Holcim для разработки низкоуглеродистого цемента, сообщает ESGtoday.

Средства будут выделены для развития и эксплуатации первого коммерческого производственного объекта в Холиоке, штат Массачусетс.

Созданная в 2020 году на базе Массачусетского технологического института компания Sublime разработала способ изготовления цемента с минимальными выбросами углекислого газа (СО2). Материал получают без использования энергоемких печей, работающих на ископаемом топливе. В процессе также вырабатывается меньшее количество известняка, что сокращает выбросы СО2.

Ранее стартап из Омана «44.01», специализирующийся на технологии улавливания углерода, привлек 37 миллионов долларов для продвижения свой технологии превращения парникового газа в камень.