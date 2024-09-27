В США предложили убрать некоторые из самых «бессмысленных» правил для паролей

Национальный институт стандартов и технологий (NIST) США предложил внести существенные изменения в «Руководство по цифровой идентификации», направленные на борьбу с устаревшими и неэффективными политиками паролей, которые часто ставят под угрозу безопасность. В последней версии SP 800−63−4 NIST предлагает запретить обязательный сброс пароля, ненужные ограничения на количество символов и некоторые контрольные вопросы.

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Исторически сложилось так, что организации требуют от пользователей часто менять пароли каждые один-три месяца, и эта практика уходит корнями в «устаревшие представления о безопасности». Однако NIST утверждает, что при использовании надежных паролей, сгенерированных случайным образом, частая смена может привести к ослаблению пароля, поскольку пользователи предпочитают более простые пароли, которые они могут запомнить. Новые рекомендации предусматривают минимальную длину пароля в 15 символов, при этом разрешается использовать символы Юникода.

Кроме того, NIST предписывает организациям не навязывать сложные правила составления паролей и не заставлять пользователей добавлять контрольные вопросы.

NIST приглашает общественность высказать свои замечания по предложенным рекомендациям до 7 октября.