В Новгороде нашли горшок возрастом 6 тыс. лет

Археологи - сотрудники Новгородского государственного университета (НовГУ) нашли при раскопках керамический горшок возрастом около 6 тыс. лет.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что на Северо-Западе России такие находки исключительно редки.

"Отряд Центра археологических исследований Новгородского университета обнаружил в окрестностях Юрьева монастыря керамический сосуд эпохи позднего неолита. По предварительным оценкам, он относится ко второй половине IV тысячелетия до нашей эры - об этом говорит, в частности, орнамент на поверхности. По мнению археологов НовГУ, горшок можно отнести к культуре гребенчато-ямочной керамики. На Северо-Западе России такие находки единичны", - отметили в пресс-службе.

Приблизительные размеры сосуда - около 60 см в диаметре и около 40 см в высоту. Точные размеры будут известны после реставрации, так как за время нахождения в культурном слое горшок был незначительно деформирован. Горшок залегал в слое плотной глины. Одна из версий, почему так произошло, - сосуд запечатало вследствие природного катаклизма, например, наводнения.

"Сосуд мог использоваться для хранения сыпучих продуктов, например, зерна. Мы можем предполагать, что в ту эпоху земледелие в примитивном виде уже могло существовать - об этом, по крайней мере, говорят спорово-пыльцевые анализы. Также в горшке могли хранить мясо или рыбу, так как население этих мест активно занималось и охотой, и рыболовством. Мог использоваться горшок и для приготовления пищи - это подтверждает нагар на внешней поверхности", - рассказала руководитель отряда Екатерина Борисевич.

Находка сделана в ходе археологической разведки с целью определения границ памятника культурного наследия и распространения культурного слоя. Полученные в ходе разведки сведения будут переданы в Инспекцию государственной охраны культурного наследия.