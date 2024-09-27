В России могут заблокировать Discord

В России из-за нарушения законодательства могут заблокировать мессенджер Discord, популярный в корпоративной культуре IT и среде геймеров. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, это может произойти «в ближайшие дни».

Как сообщает издание, с 20 сентября в отношении Discord было вынесено пять новых решений о нарушении законодательства от Роскомнадзора. Такие решения могут стать основанием для блокировки платформы по закону «Об информтехнологиях и защите информации».

В сентябре «Коммерсантъ» писал, что в России начались сбои в работе Discord. Причиной стала блокировка отдельных страниц сайта Роскомнадзором по требованию МВД РФ.

В марте 2024 года Роскомнадзор включил этот мессенджер в реестр социальных сетей, обязав его самостоятельно находить и блокировать противоправный контент.

По оценкам, число зарегистрированных пользователей Discord в России составляет от 29 млн до 40 млн, что генерирует более 4% месячного трафика платформы.