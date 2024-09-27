РФ заняла 59-е место в рейтинге стран по уровню развития сферы исследований

Россия в 2024 году заняла 59-е место в рейтинге "Глобальный инновационный индекс" Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом сообщается на сайте газеты "Коммерсантъ". Издание подчеркивает, что за прошедший год РФ опустилась в рейтинге из 133 стран на восемь позиций.

Список составляется на основе 78 показателей и рассчитывается как среднее двух субиндексов — ресурсов для инноваций, говорится в публикации. Отмечается, что самый высокий результат у России по показателям "Человеческий капитал и исследования", "Развитие технологий и экономики знаний", "Уровень развития бизнеса" и "Результаты креативной деятельности". Наихудший — "Институты".

В мае был опубликован свежий рейтинг лучших ученых мира, представленный на одной из ведущих образовательных платформ Research.com. Самое большое количество российских ученых, 35 человек, вошли в рейтинг по материаловедению. Согласно выводам аналитиков Research.com, Россия занимает 27-е место в мире в этой сфере. Лидерами являются Китай (2681) и США (2656).