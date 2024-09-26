Новая схема вычислений ускорила машинное обучение

Ученые из Пекинского университета под руководством профессора Сун Чжуна представили новую схему вычислений, которая не только ускоряет процесс машинного обучения, но и повышает энергоэффективность традиционных операций с данными. Их работа, опубликованная в журнале Device, направлена на решение проблемы узкого места архитектуры фон Неймана, которое ограничивает обработку данных.

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С ростом объемов данных производительность вычислений часто сдерживается перемещением данных и несоответствием скорости обработки. Команда разработала схему двойного вычисления в памяти (dual-IMC), которая позволяет хранить как веса, так и входные данные нейронной сети в памяти, обеспечивая выполнение операций в полностью встраиваемом режиме.

Тестирование двойной схемы на устройствах с резистивной памятью с произвольным доступом (RRAM) показало значительные преимущества: повышение эффективности, оптимизацию производительности вычислений и снижение затрат на производство.