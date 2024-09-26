Samsung показал планшеты Galaxy Tab S10 с технологией ИИ

Компания Samsung показала новые планшеты Galaxy Tab S10 с технологией искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

© Samsung

Новый планшет будет доступен в двух версиях — Ultra и S10+. Оба устройства работают на чипе MediaTek Dimensity 9300+, а также оснащены 14,6 и 12,4-дюймовыми дисплеями, которые поддерживают технологию Dynamic Amoled 2X. Кроме того, в комплекте идет специальное электронное перо S Pen.

Как рассказали в компании, производительность центрального процессора Galaxy Tab S10 Ultra возросла на 18%, графический процессор стал мощнее на 28%, а мощность нейронного выросла на 14%, если сравнивать с предыдущей моделью в линейке Galaxy Tab S9 Ultra. Помимо этого, новый планшет сможет дольше работать без подзарядки, имеет две основные и две фронтальные камеры, а динамики оснащены системой Dialog Boost, которая поддерживает технологию искусственного интеллекта для выделения голосов на фоне шума.

Ранее Samsung назвала цену Galaxy S24 FE и Galaxy Tab 10.