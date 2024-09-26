IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал решение американской корпорации Google ограничить создание новых аккаунтов для пользователей из России, а также высказался о рисках удаления компанией их данных с облачных сервисов.

Ранее Министерство цифрового развития России подтвердило информацию о том, что Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России. По словам представителей ведомства, «операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям». В Минцифры отметили, что «СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится».

В течение определенного времени мы уже наблюдали ограничения Google, связанные с альтернативными возможностями по использованию его сервисов. Но на последней итерации с Google есть вероятность, что ограничения будут более широкими и демонстративными. Иначе говоря, ранее многие иностранные сервисы заявляли об уходе из России, но при этом негласно они давали пользователям понять, что все будет нормально, если пользоваться VPN или какими-то другими аккаунтами. Демонстративно заявил об уходе с удалением аккаунтов разве что онлайн-конструктор сайтов Wix, все остальные в принципе уходили «мягко», чтобы не потерять российский рынок окончательно… Сейчас история с регистрацией в Google по СМС, как и предполагалось, вроде бы стабилизировалась – проблема была связана с его локальным партнером, который рассылал сообщения. Они начали проходить. Но одновременно с этим у пользователей пропала возможность зарегистрировать новый аккаунт через российский телефонный номер. И вот это действие уже больше похоже на действие Wix, который после закрытия возможности регистрации из России объявил об удалении всех архивов. Естественно, такой шаг бьет по пользователям. Если Google пойдет по тому же пути и заявит об удалении российских аккаунтов, то огромное количество почты и файлов, хранящихся на его облачных сервисах, могут быть потеряны. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

У жителей РФ еще остается возможность зарегистрировать новые аккаунты в Google, подчеркнул специалист.

«Это можно сделать с помощью иностранного номера телефона, который в интернете можно свободно купить с помощью российской карты. Заходить на Google можно и с помощью VPN. То есть если вам почему-то очень нужно пользоваться Google, то вы можете это делать, и в компании это понимают. Вопрос в том, будет ли Google в дальнейшем закрывать существующие аккаунты. Но если он это сделает, то это будет колоссальный удар по его репутации. Этот сервис всегда был аполитичным, и удаление таких данных, как почта, стало бы большой ошибкой, это стало бы серьезным ударом по бизнесу компании. При таком сценарии о надежности данного сервис-провайдера вслед за российскими пользователями задумаются многие арабские и азиатские пользователи», - заявил он.

Эксперт согласился с рекомендациями Минцифры, где российским пользователям посоветовали создать резервные копии своих данных, а также перейти на использование отечественных платформ.

IT-аналитик счел беспрецедентным отключение пользователей РФ от сервиса Google

«Если Google пойдет дальше, то превентивное скачивание файлов и документов поможет как минимум не потерять свои данные… Не очень понятно, почему пользователям в будущем нужно держаться Google – почтовые сервисы, почтовые клиенты, дисковые и облачные хранилища давным-давно ипортозамещены. И, откровенно говоря, отечественные аналоги намного удобнее, чем «корявые» сервисы Google. Так что перейти есть на что», - заключил Мясоедов.

Ранее Google предложила продать свою площадку, чтобы закрыть антимонопольный иск ЕС.