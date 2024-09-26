Биологи обнаружили вкусовые рецепторы в "ногах" тропических рыб-петухов

Американские и немецкие зоологи выяснили, что некоторые виды тропических рыб-морских петухов используют "ноги" на их передних плавниках не только в качестве средства для передвижения по дну моря, но и в качестве своеобразного "языка", который помогает им ощущать присутствие в грунте определенных веществ и молекул. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Current Biology.

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"Эти рыбы "отрастили" ноги при помощи тех же самых генов, которые отвечают за формирование рук и ног человека. Впоследствии они приспособили эти новые конечности для поиска добычи, для чего использовали те же самые гены, которые отвечают за распознавание разных вкусов рецепторами нашего языка", - пояснил профессор Гарвардского университета Николас Беллоно, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые совершили это открытие при изучении того, какие эволюционные факторы заставили одних из самых необычных обитателей дна Северной Атлантики, каролинских морских петухов (Prionotus carolinus), приобрести "ноги". Они представляют собой набор из нескольких выростов на нижней части их передних плавников, которые эти рыбы используют для того, чтобы "шагать" по дну моря в поисках добычи.

Зоологи предположили, что в необычные конечности Prionotus carolinus могут быть встроены некие органы чувств, которые рыбы могут использовать для выявления добычи в грунте и определения ее положения. Руководствуясь этими соображениями, ученые поместили несколько морских петухов в аквариум, на дне которого были зарыты мидии или капсулы с экстрактом этих моллюсков, а также пустые емкости с морской водой.

Последующие наблюдения показали, что рыбы быстро находили как самих беспозвоночных, так и капсулы с их экстрактом даже при полном отсутствии визуальных намеков на наличие закопанной пищи в грунте, а также при этом они полностью игнорировали капсулы с водой. Изучение микроструктуры "ног" морских петухов показало, что это было связано с тем, что на поверхности этих конечностей присутствует большое число структур, похожих по форме и структуре на вкусовые сосочки языка.

Ученые проанализировали уровень активности генов в этих выростах и обнаружили, что их работой управляют те же самые участки ДНК, которые отвечают за работу вкусовых рецепторов языка у животных. Подобная эволюционная инновация позволяет Prionotus carolinus более целенаправленно и активно искать пищу в грунте, что дает преимущество этим рыбам по сравнению с другими видами морских петухов, чьи "ноги" не содержат в себе вкусовых рецепторов, подытожили профессор Беллоно и его коллеги.