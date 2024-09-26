LG встроила в свои телевизоры рекламу

Корейская корпорация LG начала показывать рекламу пользователям своих телевизоров. На это обратили внимание авторы блога FlatpanelsHD.

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Специалисты заметили рекламные блоки во время обзора нового телевизора LG G4 OLED. Полноэкранная реклама стала появляться в тот момент, когда устройство ничего не воспроизводило. Авторы отметили, что реклама опирается на геолокацию девайса и данные от сети, поэтому вся отображаемая информация локализована и адаптирована под потребителя.

О том, что корейская корпорация встроила рекламу в свои телевизоры, подтвердили в фирме LG AD Solutions, которая является дочерней компанией LG. Ее представители отметили, что в ходе тестирования реклама, демонстрируемая во время простоя телевизора, в 2,5 раза повышает узнаваемость бренда. Также в компании заявили, что реклама появляется даже в дорогих моделях — так, в США LG G4 OLED стоит выше 3000 долларов, или около 280 тысяч рублей.

По словам авторов FlatpanelsHD, в настоящий момент функцию показа рекламы еще можно отключить. Для этого нужно зайти в настройки устройства, перейти в раздел «Дополнительные настройки» и перевести переключатель «Продвижение заставки» в неактивное положение. Также реклама не демонстрируется, если телевизор не подключен к интернету.

В конце сентября в «Лаборатории Касперского» рассказали, что приложения со встроенным вирусом установили на десятки миллионов Android-смартфонов. Вредоносное ПО показывало рекламу и оформляло платные подписки от лица пользователей.