Samsung анонсировала долгожданный «народный» флагман Galaxy S24 FE

Samsung представила новый Galaxy S24 FE, оснащённый 6.7-дюймовым OLED-дисплеем и флагманским чипом Exynos 2400e.

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Устройство получило улучшенную систему охлаждения и увеличенную батарею на 4700 мАч. Новый чип и большая испарительная камера обеспечивают значительный прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью.

Основная камера на 50 Мп оснащена системой ProVisual, которая улучшает качество снимков при слабом освещении и поддерживает 2x оптический зум.

Также в наличии 8-мегапиксельный телеобъектив и 12-мегапиксельная ультраширокая камера. Для селфи предусмотрена 10-мегапиксельная камера.

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Смартфон работает на базе Android 14 с оболочкой OneUI 6.1 и будет получать обновления в течение 7 лет.

Предзаказы на Galaxy S24 FE уже открыты, а продажи начнутся 3 октября. Стоимость базовой модели составит $650.