Живой Журнал расширил возможности хранения фотографий

Яркие воспоминания можно безопасно собирать в одном месте и делиться с избранными пользователями

Живой Журнал (входит в медиахолдинг Rambler&Co) представил новый пакет услуг «ЖЖ Фото», с которым пользователи могут расширить объем хранилища для фотографий до 1 Тб. В рамках новой опции будут доступны не только увеличенное пространство для хранения, но и надёжная защита данных, доступ с любого устройства, возможность самостоятельно управлять уровнем приватности фотографий и создавать уникальные ссылки для обмена особыми моментами с избранными людьми.

Команда Живого Журнала работает над расширением функций. Так, в ближайшее время в «ЖЖ Фото» появится возможность создания избранных альбомов, сортировка снимков по цветовым тегам и поиск всех постов, содержащих определенные изображения. Тарифные планы разработаны с учетом различных потребностей: 100 ГБ для любителей фотографии, 500 ГБ для желающих сохранить каждый важный момент и 1 ТБ для профессионалов.

Подключить «ЖЖ Фото» можно через магазин Живого Журнала.