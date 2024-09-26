На YouTube появилась кнопка «Спросить» для уточнения видео

Видеохостинг YouTube запустил новый инструмент генеративного ИИ, который в материале Android Authority называется разговорным, для уточнения смысла и деталей просматриваемого видео. При этом новая функция пока доступна только для пользователей YouTube Premium в США.

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Новый функционал активируется кнопкой «Спросить», имеющей аналогичное назначение, что и функция Ask Photos в сервисе Google Фото. Инструмент позволяет пользователям взаимодействовать с видео в процессе воспроизведения, задавать вопросы, обобщать контент и получать рекомендации. Фактически, это очередной шаг Google в реализации стратегии по улучшению «умных» сервисов и привлечению большего числа платных подписчиков.

YouTube не скрывает, что намерен сделать YouTube Premium более привлекательным для пользователей после повышения цен на подписку. Новая функция доступна только в приложении для Android и позволяет пользователям получить более глубокое понимание видео. Пользователи могут задавать вопросы о содержании видео или просить инструмент подвести итог ролика либо порекомендовать связанный контент: к примеру, можно уточнить, какие ингредиенты нужны для приготовления демонстрируемого блюда, где лучше приобрести и т.п.

Инструмент только вышел из бета-тестирования, и пока непонятно, насколько хорошо система будет работать.