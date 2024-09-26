Планетологи обнаружили аналог Земли

Китайские и американские планетологи обнаружили у одного из белых карликов в созвездии Стрельца планету, похожую по размерам на увеличенную копию Земли и вращающуюся на относительно небольшом расстоянии от светила. Ее открытие указывает на то, что аналоги Земли иногда способны пережить процесс превращения солнцеподобных звезд в белые карлики, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Беркли.

"Пока мы не знаем, может ли жизнь на Земле пережить превращение Солнца в красного гиганта, однако теперь мы уверены в том, что планета не будет поглощена звездой на этой стадии ее эволюции. Открытая нами планетная система представляет собой наглядный пример того, как очень похожая на Землю планета пережила превращение ее звезды в красного гиганта", - пояснила доцент Университета Калифорнии в Беркли Джессика Лу, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи совершили это открытие при изучении снимков, собранных южнокорейским телескопом KMT при наблюдениях за так называемым микролензированием. Так ученые называют небольшие искажения в свечении далеких от нас галактик и квазаров, которые возникают в результате того, что их излучение искривляется под действием силы притяжения невидимых нам объектов, в том числе планет и "неудавшихся звезд" бурых карликов.

В процессе анализа этих снимков ученые обнаружили, что один из эпизодов микролензирования был порожден необычной звездной системой, которая расположена в созвездии Стрельца на расстоянии в 25 тыс. световых лет от Земли. Она состоит из белого карлика, вокруг которого на относительно небольшом расстоянии, порядка двух астрономических единиц (средних дистанций между Землей и Солнцем) вращается землеподобная планета, которая превосходит наш мир по массе примерно в 1,9 раза.

В дополнение к этому, на окраинах этой системы, получившей имя KMT-2020-BLG-0414, исследователи обнаружили еще один объект - необычно крупную планету или бурый карлик, который в 17 раз превосходит Юпитер по массе и вращается вокруг звезды на расстоянии в 22 астрономических единицы. И тот, и другой объект, чей возраст составляет порядка 8 млрд лет, смогли пережить превращение прародителя белого карлика в красного гиганта и резкое расширение этого светила.

Это открытие, как отмечают ученые, говорит в пользу того, что Земля сможет пережить превращение Солнца в красного гиганта, в чем в прошлом сомневались многие планетологи. В результате этого жизни на планете, скорее всего, полностью исчезнет, однако потомки человечества потенциально смогут пережить данный катаклизм на лунах Сатурна и Юпитера, многие из которых предположительно окажутся в "зоне жизни" после трансформации светила, подытожили астрономы.