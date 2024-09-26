В Восточном Крыму нашли объекты, похожие на маленький город

Археологи Белинской экспедиции Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого обнаружили в ходе летних раскопок 2024 года в Белинском городище на Керченском полуострове в Крымском Приазовье объекты, относящиеся к салтово-маяцкому периоду (середина IX-середина X веков) и похожие на остатки поселения и даже небольшого города. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Если подтвердится, что мы обнаружили салтовское поселение в Восточном Крыму, имеющее разветвленную оборонительную систему, это будет говорить о 100%-ной уникальности нашей находки. Пока мы говорим осторожно, но можем предположить, что обнаружено поселение с развитой фортификацией, возможно, даже небольшой город", - рассказал руководитель экспедиции, профессор кафедры истории и археологии ТПГУ им. Л.Н. Толстого Виктор Зубарев.

Не менее интересные для ученых результаты дало исследование двух помещений позднеантичного времени (IV-V века н.э.). Здесь на полу были обнаружены многочисленные развалы керамических изделий, включающие амфоры, лепные горшки и курильницы. На дне одной из исследованных зерновых ям был обнаружен фрагмент керамического рогатого идола. Такие находки известны в Восточном Крыму, но для Белинского городища это первая такая находка.

В 2024 году было также выявлено и исследовано четыре склепа в некрополе Белинского городища. Несмотря на то, что склепы оказались разграбленными как в древности, так и в новейшее время, удалось после тщательной переборки грунта заполнения обнаружить части погребального инвентаря. Среди них изделия из желтого металла (биконические бусины и пронизи), бронзовая подвеска аланского круга, бронзовая и железная пряжки, бронзовые элементы отделки деревянной шкатулки и стеклянные бусы, пронизи и бисер.

"Кроме того, были найдены две монеты. Одна, к сожалению, плохой сохранности, без возможности восстановления. Вторая монета сделана из белого металла - серебра очень низкой пробы. Мы выяснили, что это монета боспорского царя Рескупорида V (265-266 годы н.э.). Это редкая находка, которая свидетельствует о времени, когда некрополь еще функционировал", - рассказал профессор Зубарев.

Находки сделаны и в грунтовых детских захоронениях, два из которых не были разграблены и содержали наборы бус. Среди них можно отметить сердоликовую и гагатовую бусины. Кроме того, погребальный инвентарь включал бронзовый браслет-змейку и бронзовую подвеску.