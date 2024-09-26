IT-аналитик счел беспрецедентным отключение пользователей РФ от сервиса Google

Американская компания ограничила создание новых аккаунтов на отечественные номера. Возможно, в будущем корпорация будет способна отключать не только отдельных людей, но и «целые государства», предположил в эфире радиостанции «Говорит Москва» президент Международной академии digital-коммуникаций Андрей Яблонский.

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«Я бы здесь рассматривал не просто потерю российского рынка, а скорее к вопросу отключить. Скорее это будет рассматриваться как прецедент мировой, что компания берёт и просто отключает целое государство. Получается, что завтра она может начать отключать любое другое государство, а не только наше. В цифровых сервисах таких прецедентов пока ещё не было для обычных людей, то есть для юрлиц, да, вопросов нет — санкции, SAP ушёл, большое количество крупных сервисов ушло, но для физлиц таких прецедентов ещё не было. Если такой прецедент происходит в отношении физлиц, то мы получаем глобальную проблему, с которой может столкнуться любой человек в любой точке мира».

Ранее Минцифры рекомендовало пользователям Google создать резервные копии данных. Им также следует перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

IT-эксперт рассказал, чем для россиян обернется запрет регистрации в Google

Как заявили в ведомстве, операторы связи зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых Google отечественным пользователям.

В министерстве добавили, что СМС-подтверждение как второй фактор авторизации пока работает, но «нет уверенности, что эта возможность сохранится».

В начале сентября стало невозможным подтверждение нового аккаунта в Google при помощи российского мобильного номера.