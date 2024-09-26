IT-эксперт рассказал, чем для россиян обернется запрет регистрации в Google

При запрете Google регистрировать новые аккаунты в России больше не будет возможности создавать каналы на YouTube, заявил IT-эксперт Артем Геллер. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что с большой вероятностью пользователи, у которых есть аккаунт, при этом будут иметь возможность создавать новые каналы.

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Если говорить о ситуации сегодня, зарегистрированные пользователи смогут создать новые каналы на YouTube, а новые пользователи — нет. Они в принципе не смогут зарегистрироваться в Google. То есть нельзя регистрироваться во всех сервисах, где нужен аккаунт в Google, если он обязателен, а это практически все, — пояснил Геллер.

По его словам, в качестве альтернативы можно использовать или другую почту, или социальные сети, через которые можно авторизоваться. Эксперт отметил, что по привычке россияне продолжают нажимать кнопку «войти через Google», это остается самым популярным способом. Он посоветовал на всякий случай перерегистрироваться во всех этих сервисах, сменив почту.

Вопрос полного ухода Google из России — сложный, скорее политический, а не технический. Совсем уйти тяжело, так как интернет очень сложно устроен. Мы все равно получим доступ к сервисам Google так или иначе, но процесс идет по нарастающей. Такие IT-гиганты, как Google, не могут уйти быстро в отличие от более мелких организаций, которые отключат российских пользователей резко, — заключил Геллер.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ранее подтвердили, что Google ограничил возможность создания новых аккаунтов для граждан России. По данным ведомства, операторы связи зафиксировали сокращение количество СМС, отправляемых компанией российским пользователям.