НАСА профинансирует создание спутника-инспектора

НАСА профинансирует создание в рамках программы Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability (SSPICY) компанией Starfish Space спутника-инспектора. Об этом сообщает издание SpaceNews.

© lenta.ru

В рамках миссии космический аппарат Otter размером с бытовую микроволновую печь приблизится на расстояние сотен метров к нескольким вышедшим из эксплуатации американским спутникам.

NASA запустило спутник для отслеживания выбросов парниковых газов

«Миссия SSPICY предназначена для отработки технологий, необходимых для коммерческих возможностей США по обслуживанию спутников, логистике или утилизации», — сказал представитель НАСА Бо Наас.

В Starfish Space не сообщили, какие именно спутники будет инспектировать SSPICY. Запуск данной миссии запланирован на конец 2026 года. Стоимость промежуточного контракта — 15 миллионов долларов.

В мае Defense News сообщило, что Командование космических систем совместно с подразделением космических инноваций Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США выделило 37,5 миллиона долларов компании Starfish Space, которая разрабатывает линейку спутников Otter.