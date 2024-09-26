Что такое Rutube и может ли он заменить YouTube

Rutube («Рутуб») — российский видеохостинг, который позволяет пользователям смотреть и публиковать видеоконтент. На Rutube можно найти видео различных категорий, от фильмов и сериалов до роликов с животными и музыкальных клипов. Для загрузки роликов на хостинге необходима регистрация, она бесплатная. Чтобы просто смотреть видео, регистрация не нужна.

Проще говоря, Rutube — это российский YouTube, но со своими особенностями и спецификой.

Как пользоваться Rutube

Пользоваться «Рутубом» можно через мобильное приложение, на сайте или в смарт-тв.

Когда пользователь попадает на главную страницу сервиса, то видит слева несколько вкладок.

Кнопка главной страницы. В этом разделе сборная солянка из популярных видео и индивидуальные рекомендации. Каталог. Здесь ролики расформированы по категориям: блогеры, авто, подкасты, трансляции, интервью, новости, фильмы, сериалы, юмор и т. д. Можно выбирать наиболее интересное для себя направление. «В топе» и «Популярное». Эти разделы собирают самые актуальные и просматриваемые видео. Фильмы. Они разделены по жанрам, годам выпуска, стране производства. Трансляции. На «Рутубе» можно смотреть прямые трансляции. Например, спортивные соревнования. Shorts. Это короткие ролики до 1 минуты, чаще всего юмористические.

Чтобы найти ролик, нужно воспользоваться либо каталогом, либо кнопкой «поиск» на главной странице «Рутуба».

Плеер у сервиса довольно простой. Есть функции настройки скорости, громкости и качества видео. Также роликами можно поделиться через соцсети.

Разработчики «Рутуба» предусмотрели кнопку «Смотреть позже», которая собирает видео в отдельную папку. Так ролики не потеряются и их не придется заново долго искать, все они будут лежать в отдельной вкладке.

Смотреть на «Рутубе» ролики можно без регистрации. Однако тогда некоторые функции будут недоступны. Например, только зарегистрированный пользователь может комментировать видео, подписываться на каналы блогеров, загружать собственные видео и запускать трансляции.

Также у зарегистрированных пользователей со временем появляется подборка из роликов, основанная на их персональных рекомендациях. Например, если человек смотрел несколько видео про Наполеона, то сервис будет в дальнейшем предлагать ролики по истории.

© Телеграм-канал RUTUBE. Главное

Регистрация бесплатная и требует введения минимального количества данных: имя, адрес электронной почты и пароль. Также зарегистрироваться можно через социальные сети. Например, через «ВКонтакте».

Как пользоваться Rutube блогеру

Для авторов контента слева на главной странице есть кнопка «Rutube для блогеров». По ней блогер попадает в Rutube Studio, где разработчики подробно рассказывают, как создать канал, запустить трансляцию, попасть в рекомендации и зарабатывать на видео.

Чтобы блогеру загрузить видео, нужно нажать на «+» в верхнем правом углу на главной странице «Рутуба», далее загрузить файл, добавить название, описание и обложку.

После загрузки контент будет доступен не сразу: сначала он проходит проверку — рядом с файлом отобразится статус «На модерации». Поэтому важно убедиться, что видео соответствует правилам платформы и не содержит запрещенного контента.

После загрузки ролика авторы могут видеть статистику просмотров своих видео, количество подписчиков и другие данные, чтобы лучше понимать свою аудиторию и улучшать качество контента.

Можно ли заработать на Rutube

На Rutube авторы видеороликов могут подключить партнёрскую программу и начать зарабатывать на своем контенте.

Чтобы подключить «партнёрку», необходимо опубликовать минимум два ролика и набрать не менее 5000 просмотров на канале. Также видеоблогер должен соблюдать авторское право, быть совершеннолетним гражданином РФ и иметь статус самозанятого (ИП или юридического лица).

При выполнении этих условий автор контента может подать заявку на монетизацию. В ней указывают: фамилию, имя и отчество автора роликов; - контактные данные; - паспортные данные; - реквизиты для оплаты; - ИНН и СНИЛС.

Заявку на подключение партнёрской программы рассматривают до 30 дней.

Правда, сколько именно Rutube платит за рекламные показы, никто не знает, это коммерческая тайна.

В условиях партнёрской программы говорится, что у разных каналов в зависимости от темы и популярности может быть разная ставка вознаграждения.

Известно, что видеохостинг платит за каждую 1000 просмотров.

История Rutube

«Рутуб» появился в 2006 году, его создателями стали предприниматели из Орла Олег Волобуев и Михаил Паулкин.

В это же время в России начал набирать популярность зарубежный сервис YouTube. Поэтому конкуренция для отечественного продукта сразу была серьёзной.

«Если смотреть по датам, то мы имеем право утверждать, что идея RuTube в своём стартовом воплощении появилась раньше, чем было зарегистрировано доменное имя YouTube», — уверял соучредитель стартапа Волобуев.

© [rutube.ru](https://rutube.ru/)

© [rutube.ru](https://rutube.ru/)

© [rutube.ru](https://rutube.ru/)

Через год «Рутубом» заинтересовались несколько крупных инвесторов. Один из них — холдинг «Газпром-медиа». В 2008 году он приобрёл контрольный пакет акций «Рутуба», оценив компанию в $15 млн. В том же 2008 году разработчики выпустили первое приложение для iPhone.

В 2011 на площадке появился онлайн-кинотеатр Now.ru, в библиотеку которого вошёл лицензионный контент Sony Pictures, The Walt Disney Company, Warner Bros и т. д.

В 2012 году компания провела ребрендинг видеохостинга и изменила логотип. Название тоже чуть изменили: было RuTube, стало Rutube — так хотели минимизировать схожесть с логотипом YouTube. Следующие несколько лет сервис продолжал развиваться, но без резких рывков.

В 2020 году Газпром стал единственным владельцем Rutube.

Через год площадку ждал полный редизайн. Изменился интерфейс сайта, стали доступны просмотр видео без регистрации, создание тематических плейлистов, монетизация контента и другие функции.

© Телеграм-канал RUTUBE. Главное

Хотя разработчики старались сделать площадку удобной и привлекательной для зрителей и авторов, не жалели денег на её развитие, популярность хостинга росла медленно.

«Рутуб» не мог обойти YouTube по посещаемости в России. Российский видеохостинг также не представлял интереса и как способ заработка. Популярные блогеры не хотели заходить на «Рутуб» и развиваться там, они использовали сервис как хранилище переливов с других площадок «на всякий случай».

Иногда «Рутуб» и вовсе отпугивал зрителей. Например, однажды сервис отключил возможность закрыть рекламу и заставил зрителей проходить тестирование на знание содержимого рекламного ролика. В случае ошибочного ответа нужно было повторно посмотреть видео и ответить правильно. Без этого нельзя было перейти к просмотру видео.

Бывший генеральный директор Rutube Юрий Дегтярёв в конце 2021 года резко высказался по поводу развития видеохостинга. Он назвал «Рутуб» «зомби» и сравнил с кошкой, которая умерла, а спустя некоторое время воскресла «в какой-то кривой форме».

«Оставьте уже его (Rutube. — Прим. “Секрета”) либо доживать, либо пусть красиво уйдёт. Или пусть реинкарнирует во что-то совершенно новое, с новым названием», — призвал Дегтярёв.

Но вскоре круто изменилась геополитическая ситуация.

Для российских пользователей YouTube отключил трансляцию рекламы, из-за чего авторы контента лишились основной части заработка. Блогеры стали искать площадки, куда можно «переехать».

На фоне этого Rutube запустил программу поддержки. Видеохостинг отдавал пользователям 100% денег от просмотров рекламы, но только первые 40 дней после регистрации. Количество загружаемых видео выросло с 3000 в день до 40 000.

«Газпром-медиа» в 2023 году инвестировала в развитие технической начинки площадки 30 млрд рублей, чтобы хостинг выдерживал максимальное количество одновременных пользователей сервиса, сопоставимое с уровнем YouTube.

В августе 2024 года на фоне замедления YouTube отечественный хостинг запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube.

В сентябре Rutube анонсировал принципиально новую модель монетизации для блогеров. Алгоритмы монетизации на Rutube будет засчитывать просмотры не только в приложении или на сайте самого видеохостинга, но и на сторонних ресурсах, которые используют плеер Rutube. Так блогеры будут получать больше денег. Сайты, использующие плеер Rutube, тоже станут получать доход от показа рекламы.

По данным на сентябрь 2024 года, дневная аудитория Rutube составила 10 млн пользователей

Плюсы и минусы «Рутуба»

Плюсы

Площадку не заблокируют. Вероятность, что Rutube заблокируют в России, очень мала. Контент, которого нет на других ресурсах. Многие ролики на YouTube заблокированы и больше недоступны к просмотру. Авторы этого контента часто перевыпускают видео именно на «Рутубе». Доступ к фильмам и сериалам. На Rutube можно смотреть пиратские фильмы и сериалы, которые были загружены пользователями видеохостинга. Эти ролики администрация сервиса не блокирует. Так, в частности, почти сразу после выхода третьего сезона сериала «Ведьмак» он появился на «Рутубе». А также на платформе нашлись недавние премьеры от Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, Apple TV и других популярных западных стриминговых сервисов. Их фильмы можно смотреть на «Рутубе» в хорошем качестве и совершенно бесплатно.

Минусы

Ограничение на загрузку видео. Максимальный размер загружаемого файла в «Рутубе» не должен превышать 25 ГБ. Для некоторых авторов этого может быть недостаточно. Из-за этого часть блогеров выбирают другие платформы. Например, «VK Видео», где максимальный вес ограничен 256 ГБ, как и на YouTube. Неточные алгоритмы. Система рекомендаций не всегда предлагает пользователю интересные ему видеоролики. Об этом, в частности, говорил блогер Николай Соболев. Долгая модерация. Некоторые ролики могут пройти проверку за несколько минут, а другие же зависают на целый день. В Госдуме даже призывали сервис пересмотреть механизм модерации и проводить её уже после выгрузки контента. При этом у хостинга есть автомодерация, но только для официальных каналов. Статус может получить только государственное учреждение или юридическое лицо, которое имеет документы, подтверждающие авторское право на контент.

Как блогеры относятся к «Рутубу»

Крупные российские блогеры относятся к Rutube неоднозначно.

Например, в 2022 году ведущий канала кинообзоров ВadComedian Евгений Баженов, говорил «Секрету», что не рассматривает возможность использования Rutube.

«Я пока что ничего хорошего там не видел. Все, кто взаимодействовал, говорили, что плохо, огромное количество времени идёт проверка (роликов. — Прим. "Секрета"). В целом обрубать себя до такой узкой площадки не очень хочется. Тогда уж лучше "ВКонтакте", который все эти годы развивался и содержит весь контент. Или тот же Telegram», — отметил блогер.

По состоянию на сентябрь 2024 года ВadComedian так и не завёл канал на «Рутубе».

© Телеграм-канал RUTUBE. Главное

Техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) тоже рассказал, что не собирается переходить на «Рутуб». «К Rutube весьма негативное отношение со стороны комьюнити. Её как площадку для авторов рассматривают в последнюю очередь», — отметил Wylsacom. По его мнению, все попытки реинкарнировать площадку не приносят успеха.

Другие альтернативы YouTube

С 25 июля 2024 года в России началось замедление работы YouTube. Некоторые пользователи теперь могут смотреть ролики только в низком разрешении, у других сервис работает только с мобильного устройства, а у кого-то не работает вовсе. Многие пользователи Рунета ищут удобную альтернативу, и вот на что можно, помимо «Рутуба», заменить привычный YouTube.

VK Видео

«VK Видео» представили пользователям в 2021 году, он основан на разделе «Видеозаписи» соцсети «ВКонтакте». Средняя дневная аудитория платформы превышает 10 млн зрителей, а среднесуточное количество просмотров в 2024 году достигло 2,5 млрд.

Сервис поддерживает 4K-разрешение, а это значит, что видео можно будет смотреть в самом хорошем качестве.

Менеджмент «VK Видео» говорит, что авторы среднего уровня смогут зарабатывать на монетизации десятки тысяч рублей в месяц, а топовые — до 500 000 рублей. Но это всё равно меньше, чем они получали на YouTube до 2022 года.

В 2022–2024 годах на «VK Видео» с YouTube перешли некоторые известные блогеры, в том числе Влад А4 и Артемий Лебедев. Там же сейчас показывают новые выпуски шоу компании Medium Quality, например «Импровизация», «ЧБД» и «Внутри Лапенко».

«Дзен»

«Дзен» раньше принадлежал «Яндексу», теперь — VK. Это платформа для авторов, где есть текстовые публикации, видеоблоги, вертикальные ролики и прямые трансляции. Как альтернативу YouTube сервис тоже можно рассмотреть.

Алгоритмы продвижения на Дзене напрямую зависят от тематики роликов автора. Например, если вы делаете видео о кулинарии, то они будут отображаться в рекомендациях у других каналов с тематикой готовки. Но если ролик, по мнению комьюнити, не выглядит перспективным, то платформа не будет его продвигать.

На площадке встречаются как свои блогеры, выросшие внутри «Дзена», так и те, кто репостит свои видео с других площадок.

К 2024 году сервис посещают](https://inclient.ru/dzen-stats/) 80 млн человек ежемесячно. Большая часть аудитории — жители крупных российских городов в возрасте от 35 до 50 лет.