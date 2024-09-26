ИИ, обновление Safari и рабочий стол: что нового появилось в macOS Sequoia

MacOS Sequoia наконец вышла: новая версия операционной системы Apple предлагает тонны новых функций для браузера и рабочего стола, а также обновленный менеджер паролей и многое другое. Портал Wired рассказал о главных новшествах macOS 15.

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Трансляция iPhone

Теперь на macOS можно удаленно пользоваться сопряженным iPhone. При включенной трансляции на рабочем столе Mac будет отображаться домашний экран вашего iPhone. С помощью клавиатуры, трекпада или мыши между устройствами можно свободно перемещать файлы, открывать любые приложения на iPhone и просматривать уведомления. Экран смартфона при этом остается заблокированным.

Обновления Safari

Браузер Safari получил функцию Highlights, которая собирает всю самую важную информацию с веб-страниц при помощи ИИ. Она выделяет инструкции, ссылки, пересказы, отзывы клиентов о бизнесах и т.д. Apple также изменила дизайн читалки, чтобы минимизировать внешние раздражители и приложить к каждому тексту оглавление. Если на странице есть видео, браузер подтянет его к центру внимания.

Прикрепление окон

Те, кто держат в браузере много вкладок открытыми, наверняка оценят новую функцию прикрепления окон. Теперь, перетащив окно к краю экрана, система автоматически предложит для него удобную позицию — примерно так же, как это работает на Windows.

Инструменты для конференцсвязи

В 2023-м Apple представила много новых инструментов для конференцсвязи в macOS Sonoma — и Sequoia получит свежую пачку. Например, Zoom получит превью показа спискера, которая позволяет посмотреть, чем пользователь собирается поделиться, прежде чем показывать изображение. А встроенные фоны позволяют ставить обои рабочего стола, градиенты или даже фотографии на задний план видео.

Новый менеджер паролей

Если вы не любили старый менеджер паролей, то на Sequoia появится более удобная опция. Она хранит все пароли, в том числе данные Wi-Fi и коды верификации, в одном месте, и синхронизирует информацию между всеми устройствами Apple. Новинка также будет работать и на Windows через приложение iCloud.

Интеграция Apple Intelligence

Sequoia, так же как iOS 18 и iPadOS 18, получила интеграцию Apple Intelligence. Правда, ИИ доступен не на всех Mac, поддерживающих macOS 15: для этого нужно устройство на базе чипсета M1. Помимо этого, на данный момент Apple открыла доступ не ко всем функциям. Интеграция ИИ в почту и Safari, коррекция текста и обновленный помощник Siri выйдут с релизом обновления Sequoia 15.1.