Эксперт оценил последствия для россиян после новых ограничений Google

Российским пользователям можно будет создать аккаунт Google, несмотря на запрет компании. Единственная проблема - верификация. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

«Аккаунт Google создать можно и сейчас. Для этого необходима только электронная почта. Каких-то дополнительных ограничений в связи с необходимостью вводить еще и номер телефона нет. А вот что касается верификации, то есть дополнительной защиты, то это вызывает беспокойство, потому что дополнительный контур защиты будет снят с наших устройств в виде двухфакторной аутентификации через СМС», - объяснил Бедеров.

При этом специалист отметил, что этот фактор также не был надежным. По его словам, еще пять-семь лет назад рекомендовалось использовать приложения-аутентификаторы вместо СМС-подтверждения.

Также он напомнил, что ранее запрет распространялся только на оказание услуг российскому бизнесу, прежде всего - юридическим лицам, на частных пользователей ограничение не распространялось. Об этом говорилось в комментарии Министерства финансов США, которое по большей части отвечает за введение санкций против России.

«По этому комментарию полагалось, что частных пользователей это никак не должно касаться. То есть все санкции выдвигаются в отношении российского бизнеса, которому нежелательно продавать те или иные решения, произведенные в США или разработанные там. Что касается обычных пользователей - трогать их не рекомендовалось», - сказал эксперт по кибербезопасности.

Ранее в Минцифры РФ посоветовали пользователям Google создать резервную копию данных. В ведомстве также подтвердили введение ограничений со стороны американской корпорации на создание новых аккаунтов на российские номера.

Информация о проблемах с созданием аккаунтов в Google при помощи российских номеров появилась еще в начале сентября.

Тогда IT-эксперт Кирилл Ситнов рассказал, что антироссийские санкции в сфере IT в первую очередь бьют по самим американцам, а ограничения Google вряд ли затронут обычных пользователей.