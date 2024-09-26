В каких случаях стоит переплачивать за Pro-версии iPhone 16

С 22 сентября в России начались продажи новых моделей iPhone 16, и многие пользователи задаются вопросом, стоит ли инвестировать в Pro-версии. Редакция «Известий» протестировала все новинки от Apple, включая iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, чтобы выяснить, что они могут предложить за свои деньги.

Базовые модели, такие как iPhone 16 и 16 Plus, не отличаются высокой производительностью и функционалом. По словам главного редактора портала Ferra Евгения Харитонова, новые смартфоны всё больше напоминают «пробники», не имея ключевых функций, доступных у конкурентов. Основной проблемой остаётся отсутствие инноваций и значительных улучшений по сравнению с предыдущими моделями.

В то время как Pro-версии iPhone 16 оснащены чипсетом A18 Pro и улучшенной камерой, базовые модели всё ещё остаются с ограничениями. Pro-версии имеют увеличенные дисплеи и поддерживают высококачественную съемку, но, как отметил Евгений Харитонов, владельцы iPhone 13 и 14, скорее всего, будут заинтересованы в обновлении.

Однако старый принцип — обновлять iPhone «через поколение», раз в два года либо еще реже — соблюдается большинством владельцев гаджетов Apple. Владельцы iPhone 13-го и 14-го поколений с изношенными аккумуляторами и упавшей после нескольких лет производительностью потянутся в магазины.

Первые дни продаж показали высокий интерес к Pro-моделям, особенно к iPhone 16 Pro Max с максимальным объемом памяти. Пресс-служба restore сообщила, что количество предзаказов на новые устройства вдвое превышает прошлогодние показатели.

Несмотря на всё это, есть и проблемы: недостаток инноваций и случаи перегрева при высоких нагрузках. Евгений Харитонов также подчеркнул, что цена на Pro-версии может отпугнуть потенциальных покупателей, несмотря на то, что реальная производительность нового устройства незначительно возросла.