MSI начала бесплатную раздачу HDD на 500 ГБ. Но не всем

Компания MSI запустила акцию для покупателей своих barebone-наборов, предлагая жесткий диск на 500 ГБ в подарок.

В акцию входят системы с корпусом, материнской платой и блоком питания, стоимость которых варьируется от $180 до $340. Самый доступный вариант — это набор с платой PRO H610M-G WIFI DDR4, корпусом MAG FORGE 112R и блоком питания MAG A650BN на 650 Вт.

Однако предложение вызывает вопросы. В 2024 году жесткие диски уже не столь актуальны, уступая SSD по скорости и надежности.

Жесткий диск Seagate Barracuda, который MSI дарит, обеспечивает скорость передачи данных значительно ниже, чем даже недорогие SSD, и занимает один из ограниченных SATA-портов.

Несмотря на это, для бюджетных пользователей, собирающих недорогие системы, такое предложение может стать временным решением.