iPhone 16 устанавливает рекорды продаж в России

После официального старта продаж на «Авито» было продано более 1500 смартфонов серии iPhone 16. Самой популярной моделью стал iPhone 16 Pro Max. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе классифайда.

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За первый день после старта продаж продавцы выложили на платформе свыше 18 тыс. объявлений о продаже или предзаказе новой модели. В целом за два дня было продано почти в 11 раз больше iPhone 16, чем iPhone 15 за аналогичный период в прошлом году.

Самой востребованной моделью оказался iPhone 16 Pro Max, на который пришлось 61% продаж. Второй по популярности стал iPhone 16 Pro с долей 26%. На базовую модель iPhone 16 пришлось 11% продаж, в то время как iPhone 16 Plus оказались наименее востребованными с долей всего 2%.

Самая популярная модель iPhone 16 Pro Max продается по цене от 200 тыс. руб. iPhone 16 Pro с минимальным объемом памяти можно приобрести по цене от 160 тыс. руб. Более простую модель iPhone 16 Plus можно купить по цене от 120 тыс. руб., однако предложений о ее продаже значительно меньше. Базовый iPhone 16 стоит от 100 тыс. руб. и пользуется большей популярностью, чем его увеличенная версия.