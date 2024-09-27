Раскрыта уникальность Млечного Пути

Международный коллектив космологов подготовил пока самую детальную карту ближайшей к Млечному Пути части "космической паутины", крупномасштабной структуры Вселенной, что позволило ученым доказать, что наша Галактика и сверхскопление Ланиакеа, куда она входит, являются частью еще более крупной структуры, так называемого Великого аттрактора.

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Об этом сообщила пресс-служба Еврейского университета Иерусалима.

"Ранее составленные каталоги ближайших окрестностей Млечного Пути указывали на то, что наша галактика является частью сверхскопления Ланиакеа. Новые данные, собранные в рамках проекта CosmicFlows4, свидетельствуют о том, что это скопление может быть частью еще более крупной структуры, так называемого Великого аттрактора, которая занимает еще большую часть объема обозримой Вселенной", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа космологов под руководством профессора Еврейского университета Иерусалима Йегуды Хоффмана при анализе данных, которые были собраны астрономами при подготовке каталога галактик Cosmicflows-4. Он включает в себя свыше 55 тыс. индивидуальных галактик, входящих в 38 тыс. групп галактик, скорость и направление движения которых исследователи точно измерили семью разными способами.

Исследователи использовали эти сведения для составления компьютерной модели близлежащего к нам сегмента "космической паутины", который включает в себя все объекты, удаленные от Млечного Пути на 1 млрд. световых лет. Для подготовки этой модели ученые проанализировали данные из Cosmicflows-4 при помощи статистических алгоритмов, учитывающих то, как предположительно была распределена материя по мирозданию после Большого Взрыва.

Проведенные учеными расчеты помогли им уточнить положение Млечного Пути и его ближайших соседей внутри "космической паутины", а также более корректно вычислить границы и размеры 15 сверхскоплений галактик и более крупных структур, в которые они входят. Эти расчеты привели к нескольким существенным изменениям на трехмерной карте Вселенной по сравнению с предыдущими попытками получить аналогичные данные.

В частности, космологи обнаружили, что так называемый Великий аттрактор, крупная структура, куда предположительно входит Млечный Путь и связанное с ним сверхскопление Ланиакеа, не превосходит, вдвое уступает в размерах так называемой "Великой стене Слоуна" - комплексу сверхскоплений галактик, чей объем составляет 500 млн куб. световых лет. Это открытие значительным образом меняет представления космологов о крупномасштабной структуре локальной Вселенной, подытожили ученые.

О "паутине Вселенной"

Космологи предполагают, что Вселенная похожа по своей структуре на гигантскую трехмерную паутину. Ее нити, так называемые филаменты, образованы скоплениями темной материи. В точках пересечения этих нитей сосредоточены плотные комки видимой материи в виде галактик и их скоплений. Ученые раскрывают структуру этой космической паутины, наблюдая за тысячами скоплений галактик, а также изучая реликтовое излучение, "эхо" Большого Взрыва.