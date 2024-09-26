В Индии обвинили Telegram в разглашении данных клиентов

Ведущая индийская страховая компания Star Health подала судебный иск на Telegram за использование ресурсов мессенджера для кражи хакером персональных данных клиентов и сведений их медицинских полисов.

По сообщению издания The Hindu, поводом для иска в суд индийского южного штата Тамилнад послужило использование хакером чат-ботов в приложении Telеgram для кражи персональных данных клиентуры Star Health.

"Telegram несет ответственность за незаконный взлом банка персональных данных и несанкционированный доступ к хранившейся там конфиденциальной информации о наших клиентах", - заявила в иске страховая компания.

После рассмотрения иска судебная инстанция предписала Telegram блокировать любые чат-боты или сайты в Индии, которые предоставляют персональные данные.

Ранее агентство Reuters сообщило, что хакер, именующий себя henZen, сделал общедоступными в Telegram похищенные персональные данные клиентов Star Health.