В России массово жалуются на самопроизвольное выключение телевизоров LG и Samsung

Россияне все чаще жалуются в соцсетях на то, что их телевизоры выключаются без участия человека. Это касается различных марок, включая LG и Samsung. Эксперты, как пишет «Российская Газета», предполагают, что это может быть связано с вредоносным ПО, браком или блокировками в рунете.

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Так, телеком-аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко считает, что более вероятной причиной является массовый брак, а не действия хакеров. Генеральный директор другого аналитического агентства – TelecomDaily – Денис Кусков также не видит оснований для паники, отмечая, что у него три телевизора, и ни один из них не отключался.

В свою очередь Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, предполагает, что сбои, скорее всего, касаются только с «умные» телевизоры с доступом в интернет. Выключение же данных устройств может быть связано с блокировками определенных IP-адресов, происходящими на российской стороне.

В «Российской Газете» отметили, что, пишущие о проблемах в соцсетях россияне, опасаются минирования телевизоров, по аналогии с пейджерами и рациями, которые взорвались в Ливане 17 и 18 сентября.