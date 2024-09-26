Китай подтвердил запуск миссии к квазиспутнику Земли

Китай подтвердил планы по запуску в 2025 году миссии Tianwen-2 по возвращению образцов с квазиспутника Земли — астероида (469219) Камоалева. Об этом со ссылкой на заместителя главы Китайского национального космического управления Бяня Чжигана сообщает издание The Paper.

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После доставки при помощи капсулы образцов на Землю космический аппарат совершит гравитационный маневр вблизи планеты и направится к комете 311P/PANSTARRS. Забор образцов с астероида и их доставка на Землю займет около 2,5 года. Прибытие аппарата к астероиду ожидается в середине 2030-х годов. Старт ракеты Long March 3B с Tianwen-2 намечен на май 2025-го.

В июне китайская газета China Daily сообщила, что в мае 2025 года Китай планирует отправить миссию к астероиду (469219) Камоалева, который может быть осколком Луны. В планах миссии — забор образцов грунта с астероида, находящегося на расстоянии 14,5 миллиона километров от планеты.